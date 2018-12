Laporan Wartawan Tribun Medan/ Maulina Siregar

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Buffalo Wings and rings mengaplikasikan konsep pelayanan Amerika yang fun, fresh, friendly dan casual dinning. Mengedepankan keremahtamahan sebagai bentuk aplikasi pelayanan yang "catch up and connect". "Intinya Buffalo Wings and rings ini bukan restoran formal. Di sini mau makan sambil angkat kaki dan ngomong kuat-kuat juga nggak apa-apa. Bahkan di dindingnya kita ukir tulisan Eat, Drink and Talk loudly,"ujar Endro Sulaksono, General Managaer Bufffalo Rings and Wings, Jumat (14/12).





Endro mengatakan, Buffalo Rings and Wings membidik pangsa pasar keluarga dan teman dari berbagai kalangan dan kewarganegaraan. Sehingga konsep casual dining yang santai, ramah, dan akurat menjadi sangat penting. "Filosofi pelayanan kami harus adanya interaksi intens dari pramusaji terhadap pelanggan sehingga konsep formal dining tidak terjadi," kata Endro. Buffalo Wings and Rings menyajikan suasana spoorty dengan beberapa tayangan sport game.





Restoran ini mengutamakan kekhasan menu Amerika, ditambah cita rasa beberapa menu Meksiko. Ada burger, chicken wings, onion rings, nachos, tortillas, dan french fries. Restoran franchise asal Amerika ini hanya memiliki tiga cabang di Indonesia, Jakarta, Bali dan Medan. "Soft launching-nya sebenarnya hari Rabu. Kita manfaatkan momen 12-12-12,"ujar Endro Sulaksono, general Manager Buffalo Wings adn Ring. Sengaja memilih Medan sebagai destinasi franchise tak lain karena kota ketiga terbesar di Indonesia ini memiliki beragam cita rasa kuliner. Ditambah warganya yang memang hobi eksplorasi kuliner.

(mom/tribun-medan.com)