Buruan...Diskon 15 Persen di Buffalo Wings and Rings

TRIBUn-MEDAN.com,MEDAN- Produk Buffalo Wings and Rings, restoran yang kini hadir di Hermes Place Polonia ini mengedepankan sajian khas Amerika seperti fried onion rings,burger, nachos, aneka salad, fajita quesadilla, dan lainnya. Semuanya disiapkan secara fresh ala minute oleh tenaga terlatih. "Bahan baku kita fresh, itu yang utama. Jadi benar-benar kualitas terbaik,"kata Andre,Franchise Bussiner Manager Buffalo Wings and Rings, Jumat (14/12).

Buffalo wings and Rings juga memiliki open public bar dengan racikan minuman non alkohol dan alkohol yang bisa dinikmati setiap hari. Buffalo Wings and Rings pun mengundang pelanggan untuk datang dan bersantai saat open hours, pada pukul 15.00 WIB-18.)) WIB. Minuman signature Buffalo Wings and Rings adalah Wing A Rita, Buffalo Mary dan Blue Mojito. Khusus untuk sajian menu pada saat wekekdays (tidak berlaku pada public holiday), akan diberlakukan 15 persen untuk pembelian semua produk berlaku mulai 13 Desember-20 Desember 2012.



(mom/tribun-medan.com)