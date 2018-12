TRIBUn-MEDAN.com,MEDAN- Buffalo Wings and Rings berdiri sejak tahun 1984 yang berawal di kota Buffalo, Cincinati,Ohio (Amerika) dan kemudian berkembang ke seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dalam tujuh tahun terakhir, Buffalo Wings and Rings melebarkan sayap di kawasan Jordanisa dan Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Di Indonesia, saat ini telah ebrdiri di kota Jakarta, bali dan Medan. Di Medan, berlokasi di Hermes Palace Polonia yang beroperasi peradana pada Rabu (12/12). "Investasi kita sekitar Rp 5 M untuk di Medan. Kita melihat potensi yang luar biasa di sini. Kuliner di mana-mana, dan kita berharap ke depan kehadiran kita besi memberikan suasana dan pilihan baru bagi pengunjung,"ujar Endro Sulaksono, General Manager Buffalo Wings and Rings, Jumat (14/12).





Restoran ini mengutamakan kekhasan menu Amerika, ditambah cita rasa beberapa menu Meksiko. Ada burger, chicken wings, onion rings, nachos, tortillas, dan french fries.Endro menegaskan bahwa Buffalo Wings and Rings bukanlah seperti restoran fast food umumnya. Sebab mereka mengolah menu dengan satandar khusus dan rempah serta bumbu khas. Jika di Jakarta konsep restorannya adalah ekspress unit, sebaliknya Medan dan Bali sama-sama mengusung konsep full resto.



(mom/tribun-medan.com)