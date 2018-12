Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Selain menghadirkan menu-menu yang menggugah selera, Cosa Nostra Bistro juga menyediakan berbagai promo untuk pengunjung setianya.



Para pengunjung bisa mendapatkan dessert dengan gratis. "Caranya ketika datang ke Cosa Nostra Bistro lalu follow Twiternya yaitu @cosanostra_mdn lalu take picture terus di komen baru dapat free dessert," Ujar Sony.



Tidak hanya itu, Bistro yang terletak di lantai I cambrigde ini juga memberikan promo harian. Setiap harinya promo yang diberikan berbeda-beda.



Ia menjelaskan, Setiap hari minggu pengunjung akan diberikan diskon 15 persen setiap pembelian apa saja. Di hari senin dan rabu akan mendapatkan diskon buy one get one setiap pembelian minuman botol mulai dari pukull 20.00 WIB sampai tutup.



Pada hari selasa pengunjung juga bisa mendapatkan promo ladies day yaitu setiap wanita yang datang pada hari tersebut bisa mendapatkan buy one get one setiap pembelian cocktail.



"Masih banyak lagi promo yang akan kami berikan kepada para pengunjung," kata Sony.(cr3/tribun-medan.com)