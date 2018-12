Hadirkan Konsep Old Chicago

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

Cosa Nostra Bistro mencoba hadirkan berbagai jenis masakan Westren. Cosa Nostra Bistro merupakan konsep terbaru dari Kalyana Culinario selain resto Madam Kwok.



Perbedaannya dengan Madam Kwok, Cosa Nostra Bistro menghadirkan berbagai jenis makanan western yang mengusung konsep old Chicago sebagai ciri khasnya.



“Cosa Nostra berasal dari bahasa Italia yang artinya The thing of ours," ujar Oprasional Supervisor Kalyana Culinario, Sonyryadi kepada tribun, beberapa hari yang lalu.



Ia mengatakan, nama Cosa Nostra dipilih sesuai dengan konsep yang diusung yaitu Old Chicago. Nama tersebut juga mewakili Nuansa Elegan dan casual yang terkonsep di Bistro tersebut, sehingga memberi rasa nyaman kepada pengunjung yang datang.



"Sebenarnya awalnya tidak ada konsep outdoor dan indoor. Semua konsep lebih ke indoor hanya saja belum dapat kontraktor yang bisa menata bagian outdoornya. Rencana menjadikan bistro ini indoor juga jika mengadakan acara tidak terlalu mengganggu karena tertutup," Ungkapnya.



Ia menjelaskan, Konsep bar dibuat agar sesuai dengan konsep awal bistro ini yang banyak sentuhan ada indonesia, westren, cocktailnya juga internasional. Untuk kelas bistro barnya sangat besar dan panjang. Alasan bar dibuat besar pertama buat entertain dan mengenalkan lifestyle untuk minum itu gakk ke pub, ke diskotik atau club tetapi di bistro juga bisa minum.



"Di bistro juga ada semuanya mulai dari beer , cocktail, mocktail dan beberapa minuman beralkohol lainnya. Disini juga ada wine room. Sengaja di buat wine room agar memperkenalkan kepada pengunjung bahwa di bistro juga bisa mendapatkan wine, beer, dan minuman beralkohol tinggi lainnya dengan pakaian yang tidak terlalu formal seperti di club," tuturnya.



Ia mengatakan, dibistro pakai celana pendek dan sendal jepit udah bisa minum. tapi kelasannya menengah keatas dan 18 tahun keatas. Biasanya orang mau minum harus ke club yang diharuskan berpakainan formal, disini dengan kaos, celana pendek plus sendal jepit sudah bisa masuk dan minum sama seperti di club. "Disini bebas mau ngapain aja dan semuanya ada," ungkapnya.





