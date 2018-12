Menyambut “MEET AND GREET” JKT 48 di Hotel Polonia Medan

Citizen Reporter

Public Relation Officer Hotel Polonia Medan, Harvie Hanifiah



TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - JKT 48 "Rise and Shine" kembali hadir dengan penampilan yang bisa menghentak Kota Medan. Kedatangan JKT 48 ke Kota Medan merupakan yang kedua kali setelah setahun lalu konser di Kota Medan.



Kembali memilih Hotel Polonia Medan sebagai pilhan menginap selama menyelesaikan tour mereka, JKT 48 disambut hangat oleh management Hotel Polonia Medan, Jumat (30/5/2014) kemarin.



Pihak Hotel Polonia mempersiapkan Special treatment untuk para personel JKT 48 baik di Kamar maupun untuk pelayanan lainya.



Public Relation Officer Hotel Polonia Medan Harvie Hanifiah menyatakan kedatangan JKT 48 kali ini akan sangat di tunggu oleh para Fans di Kota Medan sehingga Mangement Hotel mempersiapkan segala hal agar para personel merasa nyaman tinggal bersama kami.



"Kami menyambut mereka di Lobby area dan mengabadikan moment kedatangan mereka dengan berfoto bersama management Hotel Polonia sembari mempersiapkan treatment VIP di setiap kamar personel JKT 48 tersebut. Pihak Hotel Polonia juga membantu menjaga keamanan dan kenyaman para personel JKT 48 dari serbuan fans yang sudah menunggu mereka,"kata Harvie, Senin (2/6/2014).



Sebelum memulai konser, Jumat (30/5/2014) JKT 48 mengadakan acara Meet and Greet bersama media dan fans yang digelar di Balai Rasa Sayang 1 Hotel Polonia Medan yang dimulai pukul 19.00 WIB.



Sister group AKB 48 dari Negeri Sakura itu sudah mempersiapkan penampilan yang spektakuler untuk mengobati kerinduan para fans di konser mereka, Sabtu (31/5/2014) di Hermes Place Medan. Dihadiri lebih kurang 100 orang fans acara Meet and Greet berlangsung sangat variatif.



Hotel Polonia Medan sebagai official Hotel sponsor pendukung acara tersebut juga turut berpartisipasi menyambut acara ini dengan menjadi salah satu base ticket selling dan memberikan special discount bagi pembeli tiket VIP konser JKT48 yang tentu saja semakin memudahkan para fans untuk bertemu dan menghabiskan moment bersama pujaan mereka selama berada di Kota Medan. (*)