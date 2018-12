Ramadhan “Oriental Tradisional Indonesia” Ala Hotel Polonia Medan

Marhaban ya Ramadhan, menyambut bulan penuh hikmah tahun ini, Hotel Polonia Medan mempersembahakan paket Ramadhan yang menyajikan makanan khas Hotel Polonia yang melegenda dan bisa dinikmati satu bulan penuh selama bulan Ramadhan. Bertajuk “Ramadhan Package“ dengan konsep Buffet makan sepuasnya anda dapat menikmati berbagai macam menu lengkap mulai dari appetizer hingga dessert dengan tambahan Takjil Gratis.

Special promo “Ramadhan Package“ di banderol dengan harga mulai dari Rp.65.000,- / pax apabila tamu membawa potongan iklan atau brodcast message dari Hotel Polonia dan harga Rp.75.000,-/pax untuk walk in guest serta Rp.80.000,- / pax untuk private Buka puasa dengan minimum pembelian 50 pax kemudian Hotel Polonia juga menawarkan harga early birth hanya dengan Rp.60.000,- / pax untuk pembelian mulai 15 – 30 Juni 2014 akan membuat Ramadhan kali ini semakin istimewa.

Public Relation Officer Hotel Polonia Medan Harvie Hanifiah mengatakan Paket Ramadhan tahun ini menawarkan konsep dan cita rasa yang berbeda. Dengan tema “Oriental Tradisional Indonesia“ berbagai pilihan menu spesial khas Hotel Polonia berupa makanan Oriental dan makanan traditional Indonesia akan semakin melengkapi menu Buka Puasa yang di banderol dengan harga sangat murah, hanya dengan Rp.65.000 / pax para pengunjung sudah dapat memanjakan lidah dengan konsep Buffee all you can eat ( makan sepuasnya ) di Intan Coffee House selama bulan Ramadhan.

Berbagai pilihan Menu khas Indonesia dan Oriental yang di sajikan di hotel Polonia merupakan makanan yang tentu sudah dipersiapkan oleh Pihak Polonia untuk melengkapi nuansa Ramadhan tahun ini. Food and Baverage Manager Hafiza Novenda menambahkan bahwa pilihan menu seperti Soup Tekwan, Poileng Tahu Jepang Jamur, Cingcong Fen, Chicken Cream Soup kental, Grilled beef mushroom serta makanan tradisional Indonesia seperti Gado – gado, Coto Makassar, Sop Kimlo, Rawon dan lain lain tentu saja semakin melengkapi pilihan makanan yang disesuaikan dengan selera para tamu, yaitu selera Indonesia maupun selera oriental.

Selain Promo makanan untuk berbuka puasa, Hotel Polonia juga menawarkan paket kamar dengan harga yang menarik. Assistant Director of Sales Hotel Polonia Buana Ginting menjelaskan untuk melengkapi promo paket Ramadhan kali ini, Hotel Polonia juga mempersiapkan harga special untuk paket kamar. Bertajuk “Nuansa Ramadhan di Hotel Polonia“ paket ini merupakan paket lengkap untuk Kamar Superior Room dan mendapatkan Free Upgrade ke Executive Room dibanderol dengan harga Rp.470.000,- /room sudah termasuk free Paket Buka Puasa “ Ramadhan Package “ untuk 2 ( dua ) orang tamu.

Paket Ramadhan dan harga special paket kamar untuk Ramadhan tahun ini merupakan bukti dari eksistensi Hotel Polonia Medan yang sudah setahun ini di manage oleh Topotels Hotel Management yang semakin memperkuat keberadaan hotel Polonia Medan di tengah persaingan pertumbuhan hotel – hotel di kota Medan.

Profil Hotel Polonia Medan

Hotel Polonia Medan merupakan salah satu hotel yang dikelola oleh Topotels Management dengan total jumlah 194 kamar yang beroperasional juga dilengkapi dengan 4 ( empat ) Meeting room dan 3 (Tiga) convention yang dapat menyediakan seluruh kebutuhan client untuk berbagai acara.