Pecinta Batman Ini Hidup di Dalam Gua Kelelawar

TRIBUN-MEDAN.com - Chris Weir lelaki berusia 38 tahun begitu terpesona dengan Batman bahwa ia menghabiskan sekitar $ 100.000 mengubah ruang bawah tanah besar ke dalam sebuah Batcave atau gua kelelawar, lengkap dengan home theater, pintu masuk rahasia dan bahkan seukuran seragam Batman yang digunakan oleh Dark Knight dalam trilogi terbaru yang disutradarai oleh Christopher Nolan.

Chris tertarik mulai pada usia tiga , saat ia dan pamannya bermain Batman dan Robin di halaman. Seperti banyak anak-anak muda lainnya , ia menghabiskan bertahun-tahun masa kecilnya bermain dengan tokoh dari alam fiksi ini. Pada usia 14 ia membeli komik pertamanya "The Legends of The Dark Knight", dan terus membayar untuk berlangganan bulanan dengan uang sakunya.

Bahkan meskipun suda menjadi dewasa, ia terus membeli komik, dan memang hanya Batman lah tokoh favoritnya. Dia ingin mengambil semangat untuk segala sesuatu Batman ke tingkat yang baru , dan ketika ia dan istrinya memutuskan untuk mencari rumah baru , Chris mendapat kesempatan.

Weir menginginkan sekali satu Batcave untuk rumahnya. Ia selalu bermimpi memiliki rumah masa depan mereka yang punya ruang bawah tanah. Pada akhirnya , ia memberikan istrinya Joanna dua pilihan untuk memilih dari, salah satunya kebetulan rumah mereka saat ini .

Pada awalnya, pemilik bisnis mobil panel dari Middletown, Delaware mencoba untuk mendapatkan efek gua seperti untuk lantai dasar rumahnya menggunakan kayu , kawat dan kertas mache, namun tidak satupun dari bahan-bahan ini menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pada akhirnya ia menemukan styrofoam yang sempurna untuk dinding dan pindah ke dekorasi Batcave dengan gadget yang tepat dan memorabilia.

Salah satu fitur yang paling mengesankan dari superhero sarangnya adalah rahasia pintu masuk. Dia berusaha keras untuk memastikan Batcave-nya dibuka dengan cara yang sama yang terjadi di film Batman tahun 60-an seri yang dibintangi Adam Barat, dan ia bahkan mendapat replika patung William Shakespeare dari Wayne Manor.

Dengan membalik kepala patung kecil, muncullah tombol merah yang mengaktifkan pintu rahasia di balik kasus layar kecil untuk koleksi favorit Weir Batman.

Gua kelelawar hampir tidak sekeren hal yang nyata, tapi Chris sangat bangga akan hal itu . Dia telah memasang bioskop kecil layar besar 120 inch dan kursi yang nyaman, di mana ia dan keluarganya menonton film dan kartun, dan juga menciptakan tempat khusus untuk kepemilikan yang paling berharga.

Meskipun biaya sekitar $ 100.000 untuk membangun, istri Chris ' Joanna mengatakan dia bangga dengan apa yang telah dicapai dan mengatakan dia tidak keberatan biaya selama mereka mampu membayar hipotek. Seperti yang dapat Anda bayangkan , anak-anaknya cukup senang untuk memiliki Batcave mereka sendiri juga.(muhammad tazli/tribun-medan.com)