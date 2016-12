Pertamina Hadirkan Program Khusus Hari Ibu

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memperingati hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I kembali menghadirkan program spesial khusus hari ibu.

Pjs Retail Fuel Marketing Manager PT Pertamina (Persero) MOR I, Sadli Ario Priambodo, ditemui di SPBU COCO Yos Sudarso Medan, mengatakan Pertamina MOR I menggelar promo bertemakan Katakan Cinta pada Ibumu atau Express Your Love to Your Mom.

“Dalam program tersebut, dengan mengajak para ibu untuk datang ke SPBU dan menemukan kejutan di hari penuh kasih sayang sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh Ibu,” ujarnya, Kamis (22/12/2016).

Ia menjelaskan, di program tersebut, konsumen yang membeli Pertamax di SPBU Pertamina bersama dengan ibunya atau anaknya akan diberikan kejutan berupa tantangan untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Ibu di depan petugas SPBU.

“Ungkapan cinta bisa berupa ungkapan, pelukan, kecupan dan sebagainya. Ungkapan sayang atau cinta kepada Ibu tersebut diupload ke social media dengan hashtag #kejutanhariibu #akumencintaimuibu #pertamax92,” jelasnya.

Ia menerangkan, dengan menerima tantangan ungkapan rasa cinta kepada ibu, selanjutnya konsumen akan mendapatkan dua liter Pertamax dengan gratis.



“Program promo Hari Ibu ini dijalankan secara serentak pada Kamis, 22 Desember 2016 berlaku dari pukul 08.00 sampai 12.00 WIB di empat SPBU yaitu Spalan H.M Yamin, SPBU Jalan K.L Yos Sudarso, SPBU Jalan Putri Merak Jingga dan SPBU Jalan Imam Bonjol Medan,” terangnya.

Ia menuturkan, program promo yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu tersebut bertujuan untuk senantiasa mengingatkan seluruh masyarakat untuk lebih menghormati dan menghargai peran seorang wanita atau ibu.

“Hari Ibu di Indonesia adalah penghargaan bagi kaum hawa Indonesia. Dengan semangat Hari Ibu, Pertamina ingin lebih mendekatkan diri kepada konsumen, khususnya kaum Ibu yang selalu bisa memilih apa yang terbaik bagi keluarganya,” tuturnya.

Ia mengatakan, dengan semangat yang sama, kaum Ibu diberikan apresiasi untuk mendapatkan produk bahan bakar yang terbaik bagi kendaraannnya.

