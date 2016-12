Wakai Hadirkan Promo Khusus Natal dan Tahun Baru

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memanjakan para pelanggan setianya yang ingin berbelanja kebutuhan fesyen menyambut Natal dan Tahun Baru, Wakai menawarkan promo spesial.

Operational in Charge Wakai, Firman, kepada Tribun, mengatakan, promo spesial yang bisa didapatkan di Wakai yaitu promo diskon hingga 70 persen.

“Jadi untuk menyambut Natal dan Tahun baru kali ini, Wakai memiliki promo spesial yang diberinama Huge up to 70 persen,” ujarnya, Jumat (23/12/2016).



Ia menjelaskan, hampir semua produk bisa didapatkan dengan potongan harga atau diskon yang cukup spesial dan potongan harganya beragam mulai dari 20 persen, 30 persen, 50 persen hingga 70 persen.

“Tak hanya promo, untuk produk sepatu wanita, Wakai juga memiliki produk terbaru yaitu Wakai Kyoka. Wakai Kyoka merupakan produk sepatu model flat yang bentuknya terinspirasi dari sepatu-sepatu ballerina,” jelasnya.

(pra/tribun-medan.com)