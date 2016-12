Sibuk, Joe Taslim Hanya Punya Waktu Libur Natal Sepekan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA — Kesibukan akhir 2016 hingga awal tahun depan membuat artis peran Joe Taslim hanya memiliki waktu sepekan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru.

"Saya kerja sih, paling break satu minggu buat rayain Natal dan Tahun Baru," katanya dalam wawancara di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, baru-baru ini.

Jelang Natal pun jadwalnya masih padat karena Joe sudah mulai menjalani shooting The Night Comes for Us, film laga terbaru yang ia bintangi pada 15 Desember 2016 lalu hingga tahun depan.

"Enggak sempat (jalan-jalan). Ini aja masih kerja, shooting film, nanti Januari juga shooting lagi," ujar Joe.

Soal persiapan Natal, suami Julie Taslim ini mengaku tak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarganya menyiapkan pohon Natal dan membeli kado.

"Persiapan jelang Natal biasalah standar, beli-beli kado, pohon Natal," katanya.

Lewat momen Natal tahun ini, Joe berharap yang terbaik untuk karier dan keluarganya.

"Lebih banyak bersyukur aja buat tahun ini ya. Masih bisa kerja, sama keluarga juga. Berharap masih akan terus bekerja keras. Semoga lebih baik saja hasilnya," ucapnya. (Kompas.com/Andi Muttya Keteng Pangerang)