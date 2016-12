Adimulia Hotel Hadirkan Makan Malam Spesial Sambut Tahun Baru

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bagi Anda yang masih bingung memilih tempat untuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama orang-orang tersayang, Adimulia Hotel Medan bisa menjadi pilihan.

Memeriahkan malam pergantian tahun, Adimulia Hotel yang terletak di Jalan Diponegoro Medan ini sudah mempersiapkan beberapa promo menarik dan spesial untuk Anda.

Marcomm Manager Adimulia Hotel Medan, Herry Wahyudi, kepada Tribun, mengatakan, satu yang spesial yang ditawarkan Adimulia Hotel Medan menyambut malam pergantian tahun adalah paket makan malam.



“Khusus di tanggal 31 Desember, Anda bisa mendapatkan makan malam buffet istimewa di Café De Palmo di tanggal 31 Desember,” ujarnya, Senin (26/12/2016).

Ia menuturkan, tak hanya bisa menikmati menu-menu buffet spesial, untuk malam pergantian tahun, di tanggal 1 Januari, Café De Palmo juga menyuguhkan New Year’s Sunday Brunch dengan berbagai keistimewaan.

“Makan malam buffet pergantian tahun bisa dinikmati dengan harga Rp 388ribu net per orang dan New Year’s Sundah Brunch bisa dinikmati dengan harga Rp 228ribu net per orang,” tuturnya.



Chef Adimulia Hotel Medan saat sedang menyusun beberapa menu makanann yang di sediakan untuk menu Sunday Brunch, Rabu (2/11/2016).(Tribun Medan / Ayu Prasandi)

Ia menerangkan, selain bisa menikmati makanan di makan malam buffet dan New Year’s Sunday Brunch, di malam pergantian tahun Anda juga bisa menikmati beragam hiburan yang telah dipersiapkan Adimulia Hotel Medan.

“Pergantian tahun di Adimulia Hotel Medan, Anda juga bisa menikmati makan malam buffett (31/12/16) istimewa di café de palmo dengan berbagai hiburan seperti live band, dekorasi khas tahun baru dan berbagai keseruan sembari menikmati makan malam,” terangnya.



Chef De Cuisine Adimulia Hotel Medan, Chef Iwan saat memamerkan menu berbuka yang ditawarkan di Adimulia Hotel Medan.

Ia menjelaskan, apabila Anda tertarik untuk sekaligus bermalam di Adimulia Hotel pada malam tahun baru, maka Anda bisa menikmati harga khusus makan malam pergantian tahun untuk dua orang sekaligus menginap satu malam di Adimulia Hotel Medan seharga Rp 2.388.000 net.

“Bagi Anda yang hanya ingin bermalam pada pergantian tahun, bisa menikmati harga Rp 1.888.000 net per kamar,” jelasnya.

