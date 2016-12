IHSG Ditutup Menguat Tajam, Terbaik di ASEAN

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau menguat tajam pada perdagangan hari ini.

IHSG ditutup menguat 1.497 persen di level 5.102,95. Penguatan IHSG menjadi yang terbaik di kawasan regional Asean.

Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kinerja IHSG di pekan terakhir tahun ini menjadi kabar yang baik karena sebelumnya IHSG secara perlahan dan terus menerus diperdagangkan di teritori negatif.

Menurut Gunawan, penguatan IHSG juga dipicu oleh tren beli asing yang dalam beberapa hari terakhir perdagangan membukukan transaksi beli bersih.

"Walau demikian, transaksi beli bersih sebelumnya tidak begitu memberikan dampak positif bagi IHSG yang justru ditutup turun meskipun terpantau penurunannya terbatas," ujarnya Selasa (27/12).

Berbeda dengan IHSG, mata uang rupiah justru terpantau melemah terhadap US Dolar. Rupiah diperdagangkan melemah 46 poin di level 13.476 per US Dolar.

Pelemahan mata uang Rupiah tersebut dipicu oleh tren penguatan US Dolar terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

"Tekanan pada mata uang rupiah masih diakibatkan oleh sisi eksternal. Semakin dekat Trump menjabat sebagai Presiden AS yang baru. Diperkirakan pasar keuangan kita akan bergerak dalam volatilitas yang tinggi. Maklum saja pelaku pasar masih menanti kebijakan seperti apa yang akan di ambil Trump nantinya," pungkasnya. (raj/tribun-medan.com)