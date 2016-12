Ini Proses Berbagi Keuntungan antara Pemilik Kendaraan dengan Joki Balap

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Muhammad Bima Satria memodifikasi sepeda motor Mio Sporty 2011 miliknya untuk keperluan balap.

Proses modifikasi dimulai pada April 2016 di mana ia telah mengeluarkan dana sebesar Rp 15 Juta.

Bima menceritakan, selama tidak terlibat langsung dalam proses balapan maka kedua orangtuanya mendukung penuh hobinya ini.



Muhammad Bima Satria memperlihatkan sepeda motor drag bikenya di Pendopo Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (27/12/2016). (Tribun-Medan.com/ Hendrik Naipospos)

Ia lantas menyewa joki untuk menunggangi sepeda motornya di setiap kejuaraan drag bike.

"Didukung asal bukan aku yang bawa. Solusinya aku sewa joki. Setiap kejuaraan ada tiga joki yang bawa sepeda motor ini," jelas Bima di Pendopo Universitas Sumatera Utara, Selasa (27/12/2016).

Ia tak perlu membayar joki dengan harga yang tinggi. Bima hanya memberikan 50 persen hadiah kemenangan kepada joki yang berhasil memperoleh catatan waktu terbaik.

"Gak bayar di depan, joki dapat bayaran kalau dia berhasil juara. Gitu juga sama piala, kadang piala sama saya, terkadang sama dia," sambungnya.

Selama bertanding dalam kerjuaran drag bike ia tak pernah mendapat masalah. Ia lantas berkeinginan untuk membangun sepeda motor drag bike baru untuk tampil dalam kelas bebek 200 CC.

biofile

Nama : Muhammad Bima Satria

Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 September 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat: Jalan Ayahanda, Medan

Instagram: Muhammadbima8

Modifikasi

- Mesin

Kapasitas Mesin : 200 CC

Diameter Klep : in 33 mm, ex 28 mm

Piston : Moto One

Diameter Piston : 66 mm

CDI : Rextor Limited Edition

Karburator : Keihin PE 28

- Eksterior

Jok : Custom

Ban Depan : IRC Speed King 50/90-17

Ban Belakang : IRC Eat My Dust 60/80-17

Stang : Custom

Knalpot : Kawahara K2

Pelek : Jin Fei

Rangka : Standar Custom

Shock : G@zi

(cr2/tribun-medan.com)