Lima Komunitas Stand Up Comedy Galang Dana untuk Korban Gempa

Laporan Wartawan Tribun Medan/Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Menggalang dana untuk disalurkan kepada korban gempa Pidie Aceh, Komunitas Stand Up Comedy Deli menggelar Stand Up Comedy Amal Show di Kedai Kopi Joker Jalan William Iskandar, Kamis (29/12/2016).

Pengurus Stand Up Comedy Deli, Gatot Setiawan, menyebutkan, acara ini telah digagas sejak dua pekan lalu.

Mendengar ada kegiatan amal antarkomunitas Stand Up Comedy, Komunitas Stand Up Comedy dari berbagai daerah mengapresiasi dan menyatakan diri untuk bergabung.

"Teman-teman dari luar kota bahkan memastikan diri untuk open mic dalam acara ini," sebut Gatot via telepon, Selasa (27/12/2016).

Lima komunitas yang menyatakan bergabung dalam acara ini adalah komunitas Stand Up Comedy Deli, Komunitas Stand Up Comedy Kinantan, Komunitas Stand Up Comedy Tamora, Komunitas Stand Up Comedy Tebingtinggi, dan Komunitas Stand Up Comedy Pematangsiantar.

Gatot menjelaskan, bahwa masing-masing komunitas akan diwakili oleh tiga komikan.

Bagi masyarakat yang ingin menonton dapat hadir langsung ke Kedai Kopi Joker dengan membeli tiket seharga Rp 10 ribu.

"Ini penggalangan dana, harga tiketnya Rp 10 Ribu. Kami telah mendistribusikan sebanyak 250 tiket, dan tidak menutup kemungkinan untuk diperbanyak," sambungnya.

Uang penjualan tiket akan dikirim langsung ke Pidie Aceh. Bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan materi berupa pakaian, dan lainnya juga dapat dibawa ke kedai kopi Joker. Untuk pemesanan tiket dapat menghubungi panitia di 089803146339. (cr2/tribun-medan.com)