The Power Of Kepepet, Keadaan Mendesak Dorong Pemikiran Kreatif

Laporan Wartawan Tribun Medan/Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Ada sebuah ungkapan, keadaan yang mendesak mampu membuat seseorang menjadi lebih kreatif. Itulah yang dinamakan The Power Of Kepepet (mendesak).

Seperti yang dialami Founder Top Event Organizer, Edi Wijaya. Mengawali karir sebagai seorang dosen sekaligus Wakil Ketua III di STMIK TIME. Dengan kekuatan mendesak, Ia bersama rekan-rekannya mampu membentuk sebuah event organizer.

"Wakil Ketua III itu salah satu tugasnya memberdayakan mahasiswa untuk membuat event-event kampus. Namun, seringkali kampus itu menginginkan banyak event tapi dengan dana yang minim," ujar Edi Wijaya, saat diwawancarai Tribun Medan, Selasa (27/12/2016).

"Mulai dari situ saya berpikir, lalu berkenalan dengan berbagai vendor, perusahaan-perusahaan. Hingga akhirnya bekerjasama untuk membuat event," lanjutnya.

Menurut Edi, pertama kali dirinya membuat event seminar pendidikan dengan menghadirkan narasumber Andre Wongso, hingga berfokus pada event food culinary.

"Seminar pertama itu mampu menarik 2300 orang. Saya pikir, masyarakat Medan juga menyukai event-event. Lalu mulailah membuat berbagai event lainnya. Hingga teman-teman mendorong saya untuk membuat event organizer, akunya.

Ia mengatakan, dengan membuat event organizer begitu dirinya dapat membagi ilmunya dengan para mahasiswanya.

"Ini juga membuat saya dapat sharing ilmu pada mahasiswa saya. Jadi tidak hanya teori di kampus, tetapi aplikasi di lapangan. Seperti food bazaar yang diikuti oleh beberapa mahasiswa saya," katanya.



Edi mengungkapkan mampu mencapai pada titik saat ini, salah satunya karena keadaan yang memaksa.

"Sebenarnya karena keadaan. Saya dulu mulai dari nol, kuliah tidak ada biaya, tiba-tiba bisa sampai S2. Jika ada kemauan, kita pasti bisa," ungkapnya.

"Motivasinya bisa dibilang dari keadaan yang memaksa. Bayangkan jika ada parit dua meter, dibelakang ada anjing, nah dengan keadaan seperti itu mau tidak mau kita bisa melewati parit tersebut," lanjutnya.

Ia pun berpesan untuk anak-anak muda yang ingin mengawali karir untuk memiliki jiwa keberanian.

"Berani dulu, soal hasil baik berhasil atau gagal itu nomor dua. Permasalahannya, anak muda sekarang, tidak berani mencoba dan tidak berani mengambil resiko. Selain itu, kita juga harus think creative to be unique," pesan Edi. (cr6/tribun-medan.com)