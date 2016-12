Pemeran Princess Leia di Star Wars, Carrie Fisher, Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.com, ANGELES - Artis Amerika Carrie Fisher meninggal dunia pada usia 60 tahun pada Selasa (27/12/2016). Carrie menjadi tenar lewat perannya sebagai Princess Leia dalam film fiksi ilmiah "Star Wars".

Putri Fisher, Billie Lourd, mengeluarkan pernyataan melalui juru bicaranya yang menyebutkan Fisher tutup usia pada hari Selasa pagi di Los Angeles, AS.

"Dengan penuh duka cita, Billie Lourd mengonfirmasi bahwa ibunya Carrie Fisher meninggal pukul 8,55 (waktu setempat) pagi ini," menurut pernyataan tersebut.

"Ia dicintai dunia dan dunia akan sangat kehilangan."

Fisher, yang merupakan putri dari aktris Debbie Reynolds dan penyanyi Eddie Fisher, sebelumnya masuk rumah sakit sejak Jumat lalu akibat serangan jantung dalam penerbangan dari London ke Los Angeles.

Ia tampil pertama kali sebagai lawan main Warren Beatty dalam film "Shampoo" tahun 1975.

Selain itu ia juga pernah tampil di film-film "Austin Powers," "The Blues Brothers," "Charlie's Angels," Hannah and Her Sisters," "Scream 3", dan "When Harry Met Sally."(*)