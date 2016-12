Gara-gara Postingan Tutorial Make Up, Video Ini Viral ke Seluruh Penjuru Dunia dan Diprotes

TRIBUN-MEDAN.com - Banyak netizen dikejutkan dengan foto dan video before-after wajah yang dirias atau make up. Alhasil postingan ini menjadi viral hingga dikomentari netizen dari berbagai negara.

Hingga berita ini dipublikasikan, unggahan foto dan video ini sudah 99.795 kali dibagikan. Unggahan turoial make up ini dari akun Facebook Rizal Hakimm:

Tukang makeup Indonesia yang menjadi viral apabila berjaya mengubah wajah2 pelanggannya 360°...

Yang berisi menjadi kurus dan yg kurus menjadi kurus kering hehe..

Cara makeupnya juga menjadi perhatian kerana sangat unique dan berbeda huhu...!!!!

sc : IG khadijahazzahra_makeup

Sebanyak 6 ribu komentar pun meramaikan postingan ini. Mulai dari yang berbahasa Inggris, India, Spanyol, China dan lainnya.

Postingan itu berisikan 1 video dan 25 foto yang membuat banyak netizen lokal yang berdecak kagum. Itu dikarenakan wajah sebelum dirias dengan wajah yang sudah dipoles mengalami perubahan yang luar biasa.

Bahkan, bisa-bisa kita tidak mengenali lagi siapa sosok di balik perempuan yang dirias itu.

Namun, terlihat banyak netizen dari negara lain yang tidak setuju dengan olahan make up di postingan ini. Mereka memprotes pemberian foundation atau alas bedak yang gak sesuai dengan warna alami kulit.

Jossy Lopez NO ASEPTO ESTE TIPO DE MAQUILLAGE .. Es una ofensa a las mujeres de piel morena les cambian su tono natural como diciendoles

(Riasan seperti ini tidak bisa diterima. ini merupakan pelanggaran terhadap perempuan kulit cokelat mereka mengubah tanda alami)

Samantha Favot why are they trying to make them look white? colour match the foundation properly and it would be perfect

Mengapa mereka mencoba untuk membuat mereka terlihat putih? Warna yang cocok dengan foundation dengan benar dan itu akan sempurna