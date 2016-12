Ini yang Dilakukan Agus Apabila Terpilih Jadi Gubernur

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa ia akan meneruskan kegiatan "gerilya" jika berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Demikian juga dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Adapun "gerilya" merupakan istilah yang dibuat tim Agus untuk kegiatan turun menemui warga.

"Jadi tidak hanya di dalam kantor, di belakang meja. Kami ingin terus menyapa masyarakat, karena dari mereka-lah kami tahu persis apa yang terjadi di lapangan, dan ini merupakan kekuatan sebuah leadership," kata Agus, di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016).

Lelang hari pencoblosan, Agus akan mengintensifkan "gerilya" ke permukiman warga hingga hari pemungutan suara pada 15 Februari 2017 mendatang.

Hal ini dilakukan agar warga dapat lebih mengenal dirinya serta program yang ditawarkan.

"Menimbulkan keceriaan baru di tengah masyarakat, that's the meaning of leadership. Mudah-mudahan kami bisa terus menjangkau hati dan pikiran masyarakat Jakarta, karena mereka-lah yang benar-benar memiliki kota ini," kata Agus.



Dia berjanji akan mendengarkan dan mencatat permasalahan warga. "Justru mereka paling tahu masalahnya apa, dan sebagai calon pemimpin, pemerintah harus bisa benar-benar terus menyerap aspirasi itu," kata Agus.

Adapun pasangan calon Agus-Sylviana merupakan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 1.

Pasangan itu diusung oleh empat partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). (*)