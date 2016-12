Muncul Tagar #BoikotAyuTingTing, Boy William Mendadak Bereaksi

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, presenter dan aktor William Hartanto alias Boy William sempat mengungkapkan dukungannya pada Ayu Ting Ting.

Ketika itu, pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina tersebut tengah menjadi pembincangan hangat.

Bahkan, muncul pula tagar #BoikotAyuTingTing di media sosial.

Lantas, Boy William tampak meninggalkan komentar pada salah satu unggahan akun Instagram Ayu Ting Ting yang berbunyi, "Why people hating on you? I dont understand... I support u #supportayutingting."

Ditemui usai konferensi pers film Promise di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016), Boy William mengatakan dirinya membela Ayu Ting Ting lantaran mereka telah berteman baik.

Boy William juga mengaku tak mengerti mengapa muncul tagar untuk memboikot janda satu anak itu.



Ayu Ting Ting.

Pasalnya, Ayu Ting Ting yang dikenalnya dinilai sebagai seseorang yang baik.

"Iya (membela Ayu Ting Ting) karena she is my friend. Maksudnya, biasa kan ada orang yang benci sama dia karena memang dia artis super terkenal. Cuma, kadang gue nggak ngerti pada komentar boikot Ayu. Emang kenapa? Gue yang kenal dia. Baik, kok, anaknya," tuturnya.

Di samping itu, Boy William juga berpendapat bahwa merupakan suatu hal yang wajar jika Ayu Ting Ting diperlakukan demikian mengingat pelantun lagu Sambalado itu telah menjadi artis terkenal.

"Wajarlah, semua orang punya opini masing-masing. Apalagi, Ayu kan artis super terkenal. Semua orang punya akses untuk omongin dia," kata Boy William.(*)