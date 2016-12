Selama 2016 Tax Amnesty Belum Berdampak Penuh Terhadap Perekonomian

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty), yang diharapkan memberikan pengaruh besar terhadap pasar keuangan.

Berbagai ekspektasi keberlangsungan program pembangunan infrastruktur pun digadang-gadang oleh pemerintah.

Seakan Tax Amnesty menjadi penyelemat di saat banyak industri berbasiskan komoditas seperti sawit, karet, batubara mengalami keterpurukan.

"Walau demikian saya menilai dampak dari Tax Amnesty belum akan dirasakan di tahun 2016. Namun akan lebih banyak digunakan sebagai pembiayaan pembangunan di tahun 2017 mendatang," katanya Kamis (29/12/2016).



Baca: Gunawan Benjamin: DP Murah Bagian dari Strategi Perusahaan

Di tahun 2017 Gunawan memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa dipacu dalam rentang 5 hingga 5.3 persen. Sementara itu, inflsi masih bisa dikendalikan pada rentang 4.5 persen dan plus minus 1 persen.

"Nilai tukar rupiah yang sebelumnya sempat terpuruk di kisaran 13.800 per US Dolar di akhir tahun 2016. Diperkirakan di tahun 2017 rupiah berpeluang bergerak dalam rentang 13.200 hingga 13.700 per US Dolar," ungkapnya.

(raj/tribun-medan.com)