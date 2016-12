Selamat Jalan: Puteri Indonesia Cantik Ini Meninggal Setelah Menderita Asam Lambung

TRIBUN-MEDAN.com - Berita duka datang di penghujung tahun 2016 ini.

Salah seorang peserta Puteri Indonesia 2016 yang berasal dari Maluku, meninggal dunia.

Jean Patty, yang merupakan Puteri Indonesia Favorit Kepulauan Indonesia Timur 2016 sekaligus Puteri Indonesia Maluku 2016 dikabarkan meninggal dunia.

Salah seorang teman dekatnya yang sama-sama Puteri Indonesia 2016, Kezia Roslin Cikita Warouw mengunggah kesedihannya melalui akun Instagram-nya @keziawarouw.

Dalam unggahannya tersebut, ia menuliskan bagaimana pertemanan akrab mereka selama masa karantina Putri Indonesia 2016.

In the loving Memory of @jean.patty.9 , Puteri Indonesia Maluku 2016 and Puteri Kepulauan Indonesia Timur 2016.

RIP my friend... Selamat jalan sahabat, masa singkat karantina bersama memberikan kenangan yang tak pernah terlupakan.

In the loving Memory of @jean.patty.9 , Puteri Indonesia Maluku2016 and Puteri Kepulauan Indonesia Timur 2016. RIP my friend... Selamat jalan sahabat, masa singkat karantina bersama memberikan kenangan yang tak pernah terlupakan. Jean selalu mengajarkan dan memperlihatkan apa itu kedewasaan. Jean selalu percaya diri dan membuat sekitarnya percaya diri. Terima kasih sahabatku, Tuhan bersamamu selalu.. Untuk keluarga yg ditinggalkan saya mengucapkan turut berduka cita sedalamnya. GOD bless!

Jean selalu mengajarkan dan memperlihatkan apa itu kedewasaan.