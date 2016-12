Berikut Isi Omongan Pilot Diduga Mabuk yang Dianggap Ngelantur

TRIBUN-MEDAN.com - Pesawat Citilink QG800 rute penerbangan Surabaya-Jakarta seharusnya lepas landas pukul 05.15 WIB pada Rabu (28/12/2016).

Namun pengumuman yang diberikan pilot yang dianggap ngelantur oleh penumpang membuat penerbangan tertunda.

Penumpang menduga pilot tersebut sedang dalam keadaan mabuk.

Sebuah rekaman suara yang menirukan ucapan sang pilot pun beredar di media sosial.

Berikut penggalan kicauan yang diucapkan oleh sang pilot.

“Selamat pagi, ini kapten anda, nama saya Tekad Something dan di sebelah saya first officer Budi Sejarah. Kita akan terbang ke Cengkareng..eee..”

“Surabaya is good, Cengkareng is also good, everything is good, kita sudah ready dan..aa..ya kita sudah already, lima menit lagi kita already.”

Selengkapnya, simak video di atas! (*)