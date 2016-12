Pamer Kemewahan Anak-Anak Kaya di Instagram Justru Ungkap Kejahatan Orangtua

TRIBUN-MEDAN.com-Meski menyebalkan, postingan Instagram dari para rich kids (anak-anak kaya) ternyata memberikan banyak manfaat bagi para penyidik tindak kejahatan. Sebab, menurut The Guardian, beberapa foto yang mereka unggah justru dapat menjadi bukti untuk memberatkan dakwaan yang dijatuhkan kepada orangtua mereka, yang terlibat dalam skema penipuan.

Perusahaan terkemuka cybersecurity mengatakan situs mereka telah menggunakan bukti media sosial untuk mengungkap penipuan serta aset hingga 75 persen dari kasus mereka.

Managing director cybersecurity dan penyelidikan di Kroll Andrew Beckett menjelaskan perusahaan telah memantau akun Instagram anak-anak dari para miliarder, oligarki-oligarki, dan investor super kaya.

Para penyidik ini menduga anak-anak (yang tidak disebutkan namanya) ini seringkali mencantumkan lokasi dari postingan mewah mereka, yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyelidiki di mana tepatnya orangtua mereka menghabiskan uang mereka.







Ahli cybersecurity lain menjelaskan kepada The Guardian bahwa perusahaannya baru-baru ini mampu merebut "sebuah jet pribadi yang baru diperoleh" oleh penipu karena anaknya mem-posting foto dirinya dan ayahnya di depan jet ke Instagram.

Demikian pula, Intelijen K2 di London yang berhasil memecahkan kasus aset pemulihan ketika seorang pria yang mengaku tidak memiliki barang-barang berharga yang signifikan membiarkan anak-anaknya mengunggah gambar di atas yacht mereka yang bernilai AS$25 juta (sekitar Rp336 miliar) di Bahama.



