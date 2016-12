Turut Berdukacita, Jenazah Putri Indonesia Maluku 2016 Didandani dengan Mahkota dan Selempang

TRIBUN-MEDAN.com - Berita duka datang di pengujung tahun 2016 ini.

Jean Patty yang merupakan Putri Indonesia Maluku dan Putri Kepulauan Indonesia Timur 2016 itu telah berpulang.

Berhembus kabar, meninggalnya Jean karena penyakit asam lambung yang ia derita.

Sesuai dengan kepercayaan yang ia anut, sebelum dimakamkan, jenazah Jean terlebih dahulu didandani dan disemayamkan.

Hal tersebut dilakukan sebagai penghormatan terakhir bagi mendiang putri Indonesia Maluku itu.

Namun ada hal yang sedikit berbeda dari biasanya.

Jika biasanya jenazah didandani dengan pakaian pengantin, jenazah Jean justru didandani layaknya seorang putri.

Hal ini diketahui dari foto yang diunggah oleh akun Instagram @dwipurwanto832 beberapa saat lalu.



Hidup merupakan Titipan dari Tuhan. Dan sewaktu-waktu pun bisa diambil Tuhan Kembali. RIP @jean.patty.9 , Puteri Indonesia Maluku 2016. Menurut sumber Jean meninggal tadi pagi karena penyakit asam lambung yg di derita nya. Semoga keluarga yg ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat Jalan ka Jean ☺ Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan. Rest In Peace.

"Hidup merupakan Titipan dari Tuhan. Dan sewaktu-waktu pun bisa diambil Tuhan Kembali.

RIP @jean.patty.9 , Puteri Indonesia Maluku 2016. Menurut sumber Jean meninggal tadi pagi karena penyakit asam lambung yg di derita nya. Semoga keluarga yg ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

Selamat Jalan ka Jean (emoticon)

Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan.

Rest In Peace."

Dalam foto tersebut, tampak jenazah Jean dibaringkan di dalam peti mati.

Selain mengenakan gaun panjang warna putih, jenazah Putri Kepulauan Indonesia Timur 2016 itu juga dipakaikan mahkota lengkap dengan selempangnya.

Melihat postingan foto ini, netizen pun turut memberikan ucapan bela sungkawa dan doa.

Beberapa diantaranya seperti berikut ini.

@christianm6301 : "slamat jalan smoga dlapangkan jalannya dan bahagia dsorga."

@ocha_rozaliatholib : "@dwipurwanto832 iya kak,,semoga ditempatkan ditempat yang paling baik disisinya."

@ucok1994 : "Amin Semoga amal ibadah diterima disisi tuhan."

@reginalilis : "RIP semiga dilapangkan jalannya."

@rmsuryaningrat : "Kalo ada kesalahan mohon dimaafkan, diikhlaskan kepergian Jean menuju kebaikan dan keabadian. Dan jangan lupa didoakan."

