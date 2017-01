Hore, Tarif Listrif di Tahun 2017 Turun. Ini 12 Daftar Golongan Tarifnya

TRIBUN-MEDAN.com - PLN menurunkan tarif listrik untuk 12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme Tariff Adjustment (TA) mulai Januari 2017.

Menurunnya harga ICP (Indonesian Crude Price) menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik disamping biaya pokok produksi (BPP) yang juga menurun, walaupun di sisi lain nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.

Nilai tukar Rupiah pada November 2016 melemah sebesar Rp 293,26 dollar AS dari sebelumnya (Oktober 2016) sebesar Rp 13.017,24 dollar AS menjadi Rp13.310,50/USD.

Harga ICP pada November 2016 turun 3,39 per barrel dollar AS, dari sebelumnya (Oktober 2016) sebesar 46,64 dollar AS barrel menjadi 43,25 dollar AS per barrel.

Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp 1.467,28/kWh

Sedangkan tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp1.114,74/kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp 996,74/kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp 1.644,52/kWh.

“Penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil. Penurunan rata-rata sebesar Rp 6,” terang Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, Senin (2/1/2016).

Seperti diketahui sebelumnya, TTL terdiri dari 37 golongan tarif.

Dua belas golongan tarif yang diberlakukan mekanisme Tariff Adjustment adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah.

Kedua belas golongan tarif tersebut adalah sebagai berikut :