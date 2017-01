Bosan Jomblo? Ini 5 Cara Temukan Si Dia pada Tahun 2017

TRIBUN-MEDAN.com-Tahun yang baru tentunya harus menjadi lembaran hidup yang baru juga dalam hidup Anda. Bila salah satu tujuan Anda pada tahun 2017 ini adalah mencari pasangan, mungkin sudah saatnya untuk melakukan beberapa tindakan drastis.

Seorang penulis buku How to find a Prince and Marry Mr Right, George Watts, memberikan beberapa tips yang harus dilakukan agar Anda bisa segera menemukan pasangan di tahun yang baru.

Perluas jaringan sosial

Untuk mendapatkan seorang pasangan, janganlah menutup diri. Anda tidak akan menemukan orang yang baru dalam hidup bila selalu melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang sama.

Watts menyarankan Anda untuk bergabung dengan sebuah organisasi atau komunitas agar dapat bertemu dengan orang yang baru.

Tinggalkan orang yang tidak Anda sukai

Jangan pernah bertahan dan berpacaran dengan seseorang hanya karena Anda tidak mau sendirian. Hal ini tidak hanya melelahkan diri Anda, tetapi juga membuang energi dan waktunya.

Jangan ubah diri Anda untuk mendapatkan seseorang

Tetap jadi diri sendiri dan jangan paksakan diri Anda untuk berubah dan menjadi orang lain. Ingat, menjadi cocok dengan seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan.

Cintai diri sendiri

Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam usaha Anda mencari cinta. Ketika Anda percaya diri dan mencintai diri sendiri, maka orang lain juga akan dapat melihatnya dan mencintai Anda.

Pikirkan tentang masa depan

Memiliki impian di masa depan adalah sesuatu yang sangat lumrah. Sayangnya, kita jarang berpikir mengenai masa depan ketika segala hal berjalan lancar.

Watts menyebut hal ini sebagai kesalahan yang fatal. Berhentilah dan pikirkan, inikah keadaan yang Anda inginkan sepuluh tahun ke depan?

Mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dalam mencari kebahagian. (Kompas.com/Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja)