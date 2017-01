Kesalahan Si Rambut Lurus Ketika Keriting Rambut di Rumah

TRIBUN-MEDAN.com - Menurut Tashina Tantalos, seorang penata rambut profesional dari Bumble and Bumble Salon di New York, AS, kesalahan wanita berambut lurus saat mengeriting rambut adalah tidak menggunakan produk.

Alhasil, tatanan rambut menjadi mudah kembali pada bentuk semula.

Pernyataan itu disepakati oleh Paul Norton, penata rambut langganan selebriti dan juru bicara produk rambut, Joico.

“Wanita dengan rambut lurus gunakanlah produk yang memang dibuat untuk menjaga tatanan rambut keriting Anda lebih awet. Produk-produk ini juga mengandung nutrisi untuk memperbaiki helai yang rusak. Selain itu, juga membantu membentuk rambut keriting, dengan atau tanpa alat pemanas,” urai Norton.

Kebanyakan wanita saat menata rambut keriting, kata Norton, mengaplikasikan produk yang sama saat meluruskan atau mengeringkan rambut.



“Sangatlah krusial untuk Anda menggunakan produk yang mengembangkan formasi rambut keriting lebih awet,” jelasnya.

Selain itu, Norton mengungkapkan kesalahan lainnya adalah mengeringkan rambut terlalu lama dengan alat pengering elektronik.

“Terlalu sering mengeringkan rambut dengan hair dryer mengurangi elastisitas dan membuat rambut cepat patah,” pungkas Tantalo. (*)