Suami, Istri dan Anak Turut Tewas saat Avanza Nyungsep, Ini Status dan Foto Terakhir Lamsir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tragedi tewasnya satu keluarga dalam kecelakaan lalu lintas membikin netizen bersedih. Dinding Facebooknya pun dibanjiri ucapan turut berdukacita.

Kecelakaan merenggut sembilan nyawa di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin (2/1/2016).

Sang pengemudi Lamsir Banjarnahor (32) mengunggah status terakhirnya yang membuat netizen bersedih. Bahkan Lamsir dengan nama akun Facebook Lamsir Namora. Inilah unggahan status terakhirnya. Hingga berita ini diturunkan statusnya mendapat 53 like, 15 komentar dan 13 kali bagikan.

"Welcome 2017"First trip.. Next trip.. To be continue..

Berikut ucapan duka dari netizen

Citra Ramayani Ya Allah... Abang kakak adek fani adek zoya selamat jalan ya sayang...

Dewi Meilina Manik Kak cit, kita tunggu kabarnya yah kak... :( dengar kabar masih ada yg selamat kak...

Ara Sitorus Selamat jalan anakku dan parumaenku ,cucuku fani ,tenanglah disisinya

Dewi Meilina Manik Oya... kok oya tinggalkan tante nak.... vany... siapa lagi yg tante cium... aiijh Tuhan, ga terkatakan lagi gimana hatiku liat pak lamsir, kk endang dan adek adekku ini...