Harga Cabai Rawit Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Medan kembali naik. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp 30 ribu per kilogram adalah cabai rawit.

Pedagang di Pasar Sukaramai Medan, Arifin Hamzah mengatakan, saat ini harga cabai rawit sudah mencapai Rp 80 ribu per kilogram. Padahal harga awalnya hanya Rp 50 ribu per kilogram.



“Sudah beberapa hari inilah harga cabai rawit naik. Kami (pedagang) saat ambil ke distributor harganya sudah segitu,” ujarnya, Rabu (4/1/2017).



Ia mengaku tak tahu penyebab kenaikan. Namun, menurut info yang ia dapat, kenaikan harga salah satunya dipicu oleh cuaca yang buruk terjadi di sejumlah daerah pemasok sayuran seperti cabai rawit tersebut.

“Tak hanya cabai rawit, ada beberapa sayuran yang mengalami kenaikan seperti bawang merah yang mengalami kenaikan Rp 5 ribu per kilogram yaitu dari harga Rp 20 ribu per kilogram kini menjadi Rp 25 ribu per kilogram,” tuturnya.



Pengakuan yang sama juga dikatakan Nuratim, pedagang sayuran di Pasar Halat Medan. Ia menjelaskan, kenaikan harga yang terjadi sekarang ini menyebabkan penjualannya mengalami penurunan karena minat pembeli yang menurun.



“Pastilah menurun penjualan kalau harga sudah naik begini. Banyak juga konsumen atau pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian. Yang biasanya beli 3 hingga 5 kilogram saat ini hanya membeli 1 hingga 2 kilogram saja,” jelasnya.

Ia berharap agar harga sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan dapat ‎segera normal kembali. (pra/tribun-medan.com)