Komedian Babe Cabita Mulai Rambah Bisnis Fesyen

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Menjadi komika yang cukup sukses dan juga mulai menjadi pemain film ternyata tak langsung membuat Babe Cabita puas. Berbagai inovasi un dilakukan yang salah satunya adalah menggeluti bisnis fesyen.

Juara Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV tahun 2013 ini membuka bisnisnya itu akhir tahun lalu dan diberi nama Beb’s Supply and Co.

“Bisnis ini sudah berjalan sekitar satu bulan dan akan di-launching resmi di tanggal 8 Januari mendatang di Classic Coffee Medan,” ujar pemilik nama asli Priya Prayogha Pratama saat ditemui Tribun ketika berada di Medan, Rabu (4/1/2017).

Ia menuturkan, Beb’s Supply and Co fokus pada t-shirt, sepatu berbahan kulit, dan aksesori.

“Untuk menghadirkan t-shirt dengan bahan yang berkualitas serta desain yang unik dan langsung saya desain sendiri,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk saat ini pemasaran yang dilakukan masih melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Dalam waktu dekat situs web juga akan diluncurkan.

“Memilih memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya karena selama ini peminatnya kebanyakan dari luar Kota Medan. Tapi nantinya kemungkinan akan ada outlet, tapi untuk saat ini fokus di online dulu,” jelasnya.

Babe mengaku selalu mengedepankan kualitas produknya. Untuk desain dan model juga disesuaikan dengan tren yang ada.(pra/tribun-medan.com)