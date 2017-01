Penjualan Mobil Honda ”Pecah” pada 2016

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Honda (mobil) memecahkan rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Ini terjadi setelah merek yang dalam dua tahun belakangan terus mengalami pertumbuhan itu mencatat penjualan 199.364 unit sepanjang 2016.

Angka itu tercatat meningkat 25,18 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 159.253 unit. Pada Desember 2016 sendiri Honda membukukan penjualan 13.926 unit. Coba tebak, siapa kontributor tertinggi?



Sales menunjukkan Honda Mobilio di outlet Plaza Medan Fair, Rabu (14/12/2016).

Paling laris adalah Mobilio yang terjual total 39.482 unit sepanjang 2016. Di belakangnya, ada SUV kompak BR-V dengan hasil 38.666 unit. Melengkapi podium, ada New Brio Satya yang terjual 36.470 unit sepanjang tahun.

Selanjutnya, ada HR-V yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan pada penjualan tahunan Honda, yaitu 36.281 unit. All New Jazz berhasil membukukan 18.110 unit. Lalu Brio terjual 10.026 unit selama 2016. Tipe lain, HR-V 1.8L terjual 8.050 unit, sementara New CR-V telah membukukan penjualan tahunan 7.853 unit.



Di segmen sedan, All New Civic mencatatkan 1.681 unit yang terjual sepanjang 2016. Sedangkan All New City menyentuh angka 1.213 unit, dan New Accord membukukan 541 unit.

Jangan lupakan Freed yang meski sudah tak lagi dijual, tapi total selama model ini dijual mencapai 617 unit. All New Odyssey membukukan 239 unit dan New CR-Z 135 unit.



Honda Brio RS dan Brio Satya 2016.

Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT Honda Prospect Motor mengatakan bahwa penjualan Honda berhasil melampaui target penjualan pada 2016. Dia bilang, tahun ini merupakan tahun kelima secara berturut-turut sejak 2011 Honda berhasil memecahkan rekor penjualannya di Indonesia.

”Kami harus berterimakasih kepada para konsumen yang telah mempercayakan untuk berinvestasi pada produk yang kami tawarkan selama 2016. Kami berharap untuk terus dapat menghasilkan inovasi baru serta mempertahankan tren peningkatan penjualan ini dari tahun ke tahun,” ucap Jonfis, dalam siaran resmi (3/1/2017). (*)