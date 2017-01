Sophia Latjuba Sadar Belum Bisa Tinggalkan Make-Up

TRIBUN-MEDAN.com-Pada 2017 ini, artis peran dan penyanyi Sophia Latjuba sempat berpikir untuk mengikuti jejak penyanyi Alicia Keys yang tak menggunakan riasan wajah.

Keys diketahui memutuskan meninggalkan riasan wajah sejak Mei 2016 lalu karena muak dengan stereotip perempuan cantik.

"Maunya sih no make up juga kalau shooting, ala Alicia Keys," tulis Sophia dalam akun Instagram @sophia_latjuba88, Minggu (1/1/2017).

Namun, kemudian ia sadar bahwa sebagai figur publik di industri hiburan Tanah Air, hal itu tak mungkin dilakukannya.

"Tapi sayangnya di Indonesia kiblatnya masih make up tebal, shading maksimal, bulu mata palsu dll... Nanti mama enggak ada job lagi #nomakeup #nofilters #letstaynatural," tulis Sophia lagi dengan selipan emoji tertawa.

Ia akhirnya memutuskan untuk mulai tak menggunakan beauty filters alias efek kamera saat berfoto. Lagipula putrinya, Manuella Natasha, juga sering melayangkan protes.

"Manu selalu complain kalau mamanya foto pakai beauty filters macam2," tulis Sophia. "So I guess my New Year's resolution will be NO MORE FILTERS!" tulisnya lagi. (Kompas.com/Andi Muttya Keteng Pangerang)



