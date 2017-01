Tragedi Maut Jemput Satu Keluarga, Postingan Terakhir Korban Tewas hingga Video Detik-detik Evakuasi

LIBURAN penuh sukacita mendadak berubah dukacita. Perjalanan penuh tawa menuju rumah paman seketika menjadi duka nestapa. Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Lamsir Banjarnahor hilang kendali saat menikung di jalanan sempit, tikungan serta kondisi jalanan yang rusak.

Mobil menghantam beram jalan yang tak terlihat karena tergenang air hujan yang begitu deras. Nyungsep ke kolam sedalam 5 meter. Pengemudi termasuk delapan penumpang tewas.

Siapa nyana, keseluruhan penumpang ternyata satu keluarga. Keluarga besar Banjarnahor. Lamsir yang turut membawa serta istri dan anak-anaknya turut menghadap Sang Khalik. Pilu kian sembilu. Berikut rangkuman peristiwanya yang disajikan Tribun-Medan.com menilik atensi besar pembaca/ netizen atas peristiwa ini.



Mobil dan jenazah korban kecelakaan lalu lintas saat divakuasi dari gorong-gorong di jalan umum Medan-Sidikalang, Sumbul, Dairi, Sumatera Utara, Senin (2/1/2016). (Tribun-Medan.com/ Joseph Ginting/ HO)

TRIBUN-MEDAN.com - Tragedi tewasnya satu keluarga dalam kecelakaan lalu lintas membikin netizen bersedih. Dinding Facebooknya pun dibanjiri ucapan turut berdukacita.

Kecelakaan merenggut sembilan nyawa di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin (2/1/2016).

Sang pengemudi Lamsir Banjarnahor (32) mengunggah status terakhirnya yang membuat netizen bersedih. Bahkan Lamsir dengan nama akun Facebook Lamsir Namora. Inilah unggahan status terakhirnya. Hingga berita ini diturunkan statusnya mendapat 32 kali dibagikan dengan 152 emoji dan 82 komentar netizen.

"Welcome 2017"First trip.. Next trip.. To be continue..

Berikut ucapan duka dari netizen

Citra Ramayani Ya Allah... Abang kakak adek fani adek zoya selamat jalan ya sayang...