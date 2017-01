2017, Ini Daftar Harga Sedan di Atas Rp 400 Juta

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Memasuki tahun baru 2017, harga beberapa sedan mewah di atas Rp 400 juta dan di bawah Rp 1 miliar nampak belum mengalami perubahan.



Contohnya seperti Mercedes-Benz Indonesia (MBI) yang masih membanderol produk dengan harga yang sama pada bulan November 2016 lalu.

Selain Mercy, BMW juga memliki line-up sedan premium. Sedangkan untuk produk non Eropa, ditempati oleh Toyota, Honda, dan Hyundai.



Honda Civic Turbo

Salah satu yang paling hangat adalah Honda Civic generasi terbaru. Honda Prospect Motor (HPM) resmi merilis sedan legendaris tersebut dengan harga mulai dari Rp 475,5 juta sampai Rp 478,5 juta.



Bagi yang tertarik, berikut daftar harga sedan di atas Rp 400 juta dan di bawah Rp 1 miliar per Januari 2017.

Mercedes-Benz (off the road)

CLA 200 FL CBU Rp 659.000.000

CLA 200 with AMG Line FL Rp CBU 749.000.000

CLA 200 Shooting Brake CBU Rp 779.000.000

C 200 with Avantgarde Line CKD Rp 739.000.000

C 250 with AMG Line CKD Rp 849.000.000

C 250 Estate with Exclusive Line CBU Rp 979.000.000

BMW (off the road)

Seri 3

320i Sport Rp 699.000.000

320i M Sport Rp 739.000.000

330i M sport Rp 849.000.000

320d Sport Rp 709.000.000

Seri 5