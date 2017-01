Harga Cabai Makin Pedas Hari Ini, Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pada awal tahun 2017, di beberapa kota di Indonesia harga cabai melambung tinggi.

Melalui pantauan Tribun Medan di Pasar Petisah, harga cabai rawit semakin pedas, hingga Rp 70 ribu per kilogram, harga cabai merah Rp 40 ribu per kilogram dan harga cabai hijau Rp 30 ribu per kilogram.

Pedagang Cabai Pasar Petisah, Surya Dharma mengatakan, dengan naiknya harga cabai ini, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Omset yang diraih Surya Dharma pun mengalami penurunan.

"Daya belinya jadi agak berkurang, biasanya beli dua kilo, jadi satu kilo. Jadi ya omset kita juga menurun. Selain cabai, tomat dan wartel juga tinggi," ujarnya Kamis (5/1/2016).

Dijelaskannya, tingginya harga cabai di Medan, diakibatkan adanya cuaca buruk dan bencana longsor yang terjadi di Sibolangit.

Sehingga, mengganggu pasokan cabai dari daerah pemasok, Kabupaten Tanah Karo.

Para pedagang, juga mengeluhkan dengan naiknya harga beberapa komoditas, membuat daya beli masyarakat yang merosot di awal Januari 2017.

Diterangkannya, selain cabai, saat ini harga tomat per kilogram di kisaran Rp 14 ribu, sementara harga normal selama ini hanya Rp 7 ribu per kilogram.

Sedangkan harga wortel saat ini di kisaran Rp 10 ribu per kilogram, dari harga normal Rp 7 ribu per kilogram.

(raj/tribun-medan.com)