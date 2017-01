Inilah Rincian Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang Mulai Naik Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Area Marketing Communication and Relations PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fitri Erika kepada www.tribun-medan.com, mengatakan, bahan bakar yang mengalami kenaikan hanya untuk bahan bakar khusus (BBK).

“Jadi yang mengalami kenaikan hanya bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex dan Pertalite,” ujarnya, Kamis (5/1/2017).



Petugas Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Jalan Yos Yudarso Medan saat melayani konsumen yang melakukan pengisian BBM, Kamis (5/1/2017). (Tribun-Medan.com/ Ayu Prasandi)

Ia menjelaskan, di Sumatera Utara untuk Pertalite per 5 Januari harganya menjadi Rp 7.350 per liter dari harga awal Rp 7.050 per liter.

“Untuk Pertamax naik menjadi Rp 8.050 per liiter dari harga awal Rp 7.750 per liter. Pertama Plus naik menjadi Rp 8.750 dari harga awal Rp 8.450 per liter. Dan untuk Pertamax Turbo naik menjadi Rp 9.150 dari harga Rp 8.750 per liter,” ujarnya, Kamis (5/1/2017).

Ia menerangkan, sementara itu untuk Pertamax Dex naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga Rp 8.200. dan Dexlite naik menjadi Rp 7.200 dari harga Rp 6.900.

“Bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex dan Pertalite tersebut mengalami kenaikan hingga Rp 300 per liter,” terangnya.

Ia mengatakan, penetapan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex, dan Pertalite tersebut merupakan kebijakan korporasi Pertamina di mana review dilakukan secara berkala.

“Perubahan harga BBM tersebut terhitung mulai pukul 00.00 Wib tanggal 5 Januari 2017,” katanya.

Berikut perubahan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex, dan Pertalite di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yaitu untuk di Aceh, harga Pertalite naik menjadi Rp 7.350 per liter, Pertamax menjadi Rp 8.150 per liter, Pertamax Turbo naik menjadi Rp 9.150 per liter, Pertamax Dex naik menjadi Rp 9.000 per liter dan Dexlite naik menjadi Rp 7.200 per liter.

Di Sumatera Barat, harga Pertalite naik menjadi Rp 7.350 per liter, Pertamax menjadi Rp 8.150 per liter, Pertamax Turbo naik menjadi Rp 9.150 per liter, Pertamax Dex naik menjadi Rp 8.700 per liter dan Dexlite naik menjadi Rp 7.200 per liter.



Di Kepulauan Riau atau Kota Batam, harga Pertalite naik menjadi Rp 7.750 per liter, Pertamax Turbo naik menjadi Rp 9.150 per liter, Pertamax Dex naik menjadi Rp 7.900 per liter dan Dexlite naik menjadi Rp 7.500 per liter.

Kepulauan Riau, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp 9.300 per liter dan Pertamax Dex naik menjadi Rp 8.600 per liter dan Dexlite.

Lalu untuk Riau, harga Pertalite naik menjadi Rp 7.750 per liter, Pertamax menjadi Rp 8.150 per liter, Pertamax Turbo naik menjadi Rp 9.150 per liter, Pertamax Dex naik menjadi Rp 9.050 per liter dan Dexlite naik menjadi Rp 7.500 per liter.

(pra/tribun-medan.com)