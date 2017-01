Insight Out Ajak Anak Muda Berperan Aktip dan Inovatif

Pelatihan I'm on My Way yang digelar Insight Out di Jakarta, beberapa waktu lalu

Laporan Wartawan Tribun Medan / Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mengajak para anak muda untuk aktif, inovatif, dan konsisten dalam berkarya, Insight Out akan menggelar seminar bertajuk I'm on My Way di Aula Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) pada 22 Januari 2017 mendatang.

Seminar ini tak hanya dilaksanakan di Medan, namun berbagai kota di Indonesia.

Satu di antara pendiri Insight Out, Ali Zaenal Abidin menuturkan, bahwa Medan akan menjadi pembuka roadshow seminar I'm on My Way.

"Medan kota pertama yang kita kunjungi. Selanjutnya ada kota Padang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makasar," kata Abidin saat dihubungi www.tribun-medan.com, Kamis (5/1/2017).



Baca: Ya Tuhan, Korban Ada yang Ditusuk Dadanya dan Adapula yang Digorok Lehernya

Acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Hadir berbagai tokoh inspiratif di antaranya Founder of 1000 Foundation Raja Meliala, Founder of Alusi Tao Toba Foundation Togu Simorangkir, dan berbagai tokoh lainnya.

"Kita hadirkan lima pembicara, termasuk saya. Pembicara hadir dari sektor yang berbeda. Faktanya, walau sektor berbeda perjalanan mereka pasti hampir serupa. Intinya di konsistensi, apapun targetnya," sambungnya.

Abidin menargetkan acara ini dihadiri 200 orang di masing-masing kota. Di mana para peserta dapat mendaftarkan diri di www.imonmyway.id atau menghubungi 0856 4201 1425.

"Silahkan mendaftarkan diri. Dalam seminar ini para peserta bisa menemukan orang dengan minat dan bakat yang sama," jelas Abidin mengakhiri.

(cr2/tribun-medan.com)