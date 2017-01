Pengamat: Harga BBM Berpeluang Naik Lagi

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex, dan Pertilate oleh PT Pertamina (Persero) naik signifikan.

Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, mengatakan, harga BBM mengalami kenaikan hingga Rp 300 tersebut mengacu kepada kenaikan harga minyak mentah dunia.

“Harga minyak mentah sejak menjelang akhir tahun kemarin terus mengalami kenaikan. Dan kenaikannya juga sangat signifikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Ia menjelaskan, setelah Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) membatasi output, harga minyak mentah dunia meroket dan bertahan di atas $50 per barel. Padahal sebelumnya harga minyak mentah mampu bertahan di kisaran $40 barel atau bahkan lebih rendah.



“Saya melihat harga BBM berpeluang untuk naik lagi jika nantinya komponen pembentukan harga terus mengalami kenaikan. Kita tentunya berharap tidak ada kenaikan harga minyak dunia lanjutan, dan tidak ada pelemahan mata uang Rupiah secara berlebihan. Karena di tahun 2017 ini sejumlah variabel eksternal itu sulit dikendalikan,” jelasnya.

Ia menerangkan, memang ada potensi dimana masyarakat akan beralih dari mengkonsumsi Pertalite ke Premium. Kenaikan pertalite tersebut sumbangsihnya sekitar 0.01 persen hingga 0.02 persen terhadap laju kenaikan inflasi di wilayah Sumut.



“Tidak begitu besar, karena masih ada bahan bakar yang harganya lebih murah sehingga bisa diganti. Namun yang perlu diwaspadai adalah dampak multiplier dari kenaikan harga BBM tersebut. Jangan sampai kenaikan harga BBM ini dijadikan isu untuk melegalkan kenaikan harga oleh pedagang,” terangnya.



Ia berharap, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga di masyarakat terkait dengan perkembangan sejumlah isu seperti kenaikan harga BBM, penyesuaian tarif listrik serta kenaikan biaya pengurusan STNK. (pra/tribun-medan.com)