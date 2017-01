Ace Hardware Hadirkan Promo Year End Clearance

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Saat ini, masih mengambil suasana memeriahkan pergantian tahun dan juga merayakan Natal, Ace Hardware mengadakan promo spesial yaitu Promo Year End Clearance save up to 50 persen off.



Deputy Head of Store Operation ACE Hardware Cambridge City Square, Petra Ginting, mengungkapkan, di promo yang berlangsung hingga tanggal 8 Januari mendatang tersebut, Anda bisa mendapatkan beragam penawaran menarik untuk hampir semua produk.



“Jadi di Year End Clearance save up to 50 persen off tersebut, ada beberapa produk ditawarkan dengan harga istimewa seperti lampu darurat merek Krisbow yang harga awalnya Rp 363ribu didiskon 50 persen menjadi Rp 181.500,” tuturnya, Jumat (6/1/2017).

Ia menerangkan, aneka bantal mobil yang harga awalnya Rp 241ribu didiskon 50 persen menjadi Rp 120.500. lalu ada alat pembuat burger yang harga awalnya Rp 349ribu menjadi Rp 174ribu.



“Di program promo tersebut, para pengunjung juga bisa mendapatkan beberapa produk dengan cicilam hingga 12 bulan menggunakan kartu kredit BCA, Mandiri, CIMB NIAGA, Citi dan HSBC,” terangnya.

(pra/tribun-medan.com)