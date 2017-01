Karakter Trolls Hadir di 22 Store The Little Things She Needs

Karyawan The Little Things She Needs (TLTSN) menunjukkan koleksi sepatu terbaru dengan motif karakter Trolls, Jumat (6/1/2017). (Tribun-Medan.com/ Ayu Prasandi)

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Bagi Anda yang ingin mendapatkan koleksi sepatu dengan motif terbaru yang ditawarkan The Little Things She Needs (TLTSN) yaitu motif Trolls, saat ini Anda bisa mendapatkannya di store TLTSN.



Public Relations and Digital Media Manager TLTSN, Narendra Pryottama, menuturkan, koleksi motif Trolls tersebut sangat spesial karena limited edition dan hanya ada di 22 store TLTSN saja.

“Beberapa model flatshoes yang ada di TLTSN yang mengadopsi karakter Film Trolls untuk motifnya yaitu flat shoes, sandal bulu, heells, wedges, dan sneakers,” tuturnya, Jumat (6/1/2017).

Ia menerangkan, tak hanya itu, karakter Trolls juga ada di aksesori seperti laptop case dan juga tote bag.

Warna-warna dan juga karakter yang ditawarkan juga tak kalah dengan motif yang ada di produk sepatu dan sandal.

“Koleksi spesial TLTSN Trolls ini merupakan produk yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar Trolls dan juga penggemar TLTSN,” terangnya.

Ia menjelaskan, selain menawarkan produk terbarunya, saat ini TLTSN juga sedang mengadakan promo menarik untuk memeriahkan Natal dan Tahun Baru.

“Promo yang ada di TLTSN adalah promo diskon hingga 70 persen yang diberinama Huge up to 70 Persen. Hampir semua produk bisa didapatkan dengan potongan harga atau diskon yang cukup spesial dan potongan harganya beragam mulai dari 20 persen, 30 persen, 50 persen hingga 70 persen,” jelasnya.

Ia mengatakan, TLTSN rutin menawarkan program dan promo menarik, terutama promo-promo menyambut dan memeriahkan hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan hari besar lainnya.

(pra/tribun-medan.com)