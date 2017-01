Terungkap, Ternyata Ini yang Dilakukan Kendall Jenner Agar Bangun Tidur Cantik

TRIBUN-MEDAN.com - Kendall Nichole Jenner atau populer Kendall Jenner baru saja dinobatkan sebagai Model wanita terfavorit sepanjang 2016 oleh situs Model.com.

Jenner yang memang memiliki wajah cantik dan tubuh semampai memang seperti terlahir sebagai Model.

Namun, kecantikan alamiah Jenner ini tidak akan semakin memukau tanpa perawatan rutin dan berkala.

Perawatan kulit dan kecantikan sudah bukan topik asing dalam kehidupan Jenner yang terlahir dalam keluarga dengan mayoritas saudara perempuan.



Baca: Mikha Tambayong Berkiblat kepada Kendall Jenner

Adik tiri dari Kim dan Khloe Kardashian ini mengaku bahwa dia banyak belajar merias wajah dari kedua kakaknya tersebut.

“Aku kali pertama mempersiapkan diri untuk acara karpet merah sepertinya enam tahun lalu. Saat itu aku tergila-gila dengan rias mata gelap. Lalu, penata riasku mengatakan bahwa aku masih muda jangan mengenakan rias mata berat,” kenang Jenner.

Melihat hasil riasan yang dianjurkan sang penata rias terlihat cantik, maka Jenner pun mulai percaya pada prinsip less is more.

“Semenjak itu, aku selalu menerapkan gaya natural yang membuatku lebih muda,” imbuhnya.



Kendall Jenner dan Bella Hadid

Kemudian, Jenner juga memaparkan mengenai ritual perawatan kulit yang dia lakukan sehari-hari.

“Aku selalu mencuci wajahku sebelum tidur. Aku mencucinya benar-benar tidak ada sisa makeup. Rahasia kecantikan kulitku adalah membersihkan wajah hingga bersih sebelum tidur dan aku tidak memulaskan banyak krim muka,” urainya.

Menurut dia, tidur dengan kulit yang bersih memaksimalkan proses regenerasi kulit yang memang terjadi pada malam hari.

Jenner mengaku bahwa kulitnya sangat sensitif sehingga dia sangat selektif dalam memilih produk perawatan kulit. (*)