510 Kupon Undian LPoint LotteMart Sudah Terkumpul

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Section Head Medan LotteMart Centre Point Mall, Ramadhan Sitompul mengatakan, pada minggu pertama program LPoint digulirkan, sebanyak 510 kupon undian sudah ditukarkan pelanggan. Hal tersebut tercatat hingga Jumat, 6 Januari 2016 kemarin.

"Kalau ambil kupon sudah banyak sekali, tapi yang memasukkan masih 510 kupon. Sebagian pelanggan juga ada yang masih membawa pulang kupon, karena harus mengisi data lengkap," katanya Sabtu (6/1/2017)

Ramadhan menyatakan, pihaknya tidak memasang target dari kupon yang hendak diundi. Pihaknya ingin, masyarakat sebanyak-bamyaknya dapat menukarkan kupon undian.

"Gak ada pasang target. Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyam yang menukarkan kupon, menandakan trafik penjualan semakin meningkat," jelasnya.

Ditambahkannya, jadwal terakhir memasukkan kupon undian berlaku hingga 28 Februari 2016 mendatang. "Masih ada waktu, batas masukkan undian terakhir 28 Februari," pungkasnya.

Tidak hanya itu, LotteMart juga memberi potongan harga bagi pelanggan yang menggunakan LPoint pada periode 5 hingga 11 Januari 2017. Pelanggan yang menggunakan LPoint langsung dapat harga spesial.

Di antaranya, Pear Singo RRC untuk member Rp 1.790 per 100gr, sedangkan non member Rp 2.190 per 100gr. Cereal bread untuk member Rp 21.500, non member Rp 25.500. Ultra milk all variant 1000ml per kotak untuk member Rp 14.900 non member Rp 17.600.

Kemudian, promina silky puding box all variant 100gram pe kotak untuk member Rp 7.500 non member Rp 14.200. Head and sholders 330ml per botol untuk member Rp 30.300 dan non member Rp 31.900.

