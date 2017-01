Cantik Wajah Cantik Pula Hatinya, Vera Sang Pramugari Indonesia Menuai Pujian usai Gendong Nenek

TRIBUN-MEDAN.com - Sebuah foto pramugari Garuda Indonesia berseragam biru toska tengah menggendong seorang penumpang yakni nenek menjadi viral di internet.

Foto tersebut diunggah oleh Budi Soehardi di media sosial Facebook pada Sabtu (7/1/2017) pukul 19.45.

Hingga berita ini diunggah www.tribun-medan.com, unggahan Budi Soehardi ini mendapat like dan emoji 1400 dikomentari 65 facebooker dan 217 kali dibagikan.

Panen pujian pun mengalir deras pada Vera, sang pramugari dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Di sisi lain, tak sedikit netizen yang memberikan masukan kritis. Simak beberapa komentar netizen di bawah ini pada wall status ini.

Bayu Julianto Respons to respect for Duty. Having good works job's

Dilla Bowcher mulia sekali.. udah cantik wajahnya cantik pula hatinya

Brahmanie Hastawati Wishing the Management and Chief of Flight Attendant response accordingly.

Proud of you girls..

Handoko Widagdo Luar biasa!

Johanes Kakiailatu Exellent service