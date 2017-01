Berikut Daftar Lengkap Nominasi dan Beberapa Pemenang Golden Globe Awards 2017 di California

TRIBUN-MEDAN.com - Event penghargaan untuk para insan pertelevisian dan perfilman Golden Globe Awards 2017 kembali digelar.

Acara ini digelar pada 8 Januari 2017 waktu setempat dan kini tengah berlangsung di The Beverly Hilton, Beverly HIlls, California.

Acara bergengsi ini sendiri dipandu oleh komedian Jimmy Fallon sebagai host.

Perhelatan ini sendiri diproduksi oleh hasil kerja sama Dick Clark Production dengan Hollywood Foreign Press Association.

Ini merupakan acara yang ke-74 terhitung sejak pertama kali digelar dan akan ditayangkan secara live melalui stasiun televisi NBC, Amerika Serikat.

Hingga berita ini diturunkan, acara masih sedang berlangsung.

Dan berikut ini daftar lengkap nominasi sekaligus beberapa di antaranya yang telah diumumkan sebagai pemenang di beberapa kategori:

• Best Motion Picture, Drama

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

• Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama