Daftar Lengkap Pemenang Golden Globe Awards 2017

TRIBUN-MEDAN.com - Ajang penganugerahan penghargaan terhadap insan film dan televisi Amerika, Golden Globe Awards 2017, usai digelar di Baverly Hilton Hotel, Los Angeles, Minggu malam (8/1/2017) waktu setempat, atau Senin pagi waktu Indonesia.

La La Land masuk nominasi penerima tujuh penghargaan dan berhasil membawa pulang tujuh piala Golden Globes.

Berikut daftar lengkap penerima penghargaan Golden Globe Awards ke-74:

Film drama terbaik

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight (Menang)

Film musikal/ komedi terbaik

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land (Menang)

Sing Street

Pemeran utama pria terbaik - Drama

Casey Affleck - Manchester by the Sea (Menang)

Joel Edgerton - Loving

Andrew Garfield - Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington - Fences

Pemeran utama wanita terbaik - Drama