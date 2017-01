Dugaan Korupsi PDT, Jan Wanner Dicopot

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Jabatan Jan Wanner Saragih sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Siantar dicopot Pemerintah Kabupaten Simalungun pascapenahanan yang dilakukan Polisi Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Saat ini jabatan Jan Wanner Saragih digantikan Sarimuda Purba.

"Pemkab menghormati proses hukum. Sudah ditunjuk Plt Kepala Bappeda, bapak Sarimuda Purba," ujar Kadiskominfo Simalungun, Akmal Siregar melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/1/2017).

Jan Wanner Saragih ditahan Polisi Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sejak Jumat (6/1/2016) atas kasus Dugaan Korupsi Acara Pesta Danau Toba (PDT).

"Benar, ditahan di Dit Reskrimsus Polda Sumut atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Peta Danau Toba tahun 2012 lalu," ujar Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, melalui sambungan telepon, Minggu (8/1/2016).

Kombes Rina menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah P21 dan segera akan dilimpahkan ke kejaksaan dalam Minggu ini.

"Kasusnya ini sudah P21, kami sudah berkoordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Segera kasusnya akan kami limpahkan," ujarnya.

Dalam kasus ini, menurut Kombes Rina, dana yang diselewengkan oleh berasal dari dana hibah untuk PDT yang bersumber dari P.APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3 Milliar.

"Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.841.630.000. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sub Pasal 3 UU No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan TPK jo. UU No. 20 Thn 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP," ujarnya.

Dalam PDT Tahun 2012 Jan Wanner menjabat sebagai Ketua Pelaksana. Acara ini dilaksanakan di di Pantai Bebas Girsang Sirpangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Jumat (28/12/2012).

