Panglima TNI Bantah Kabar Dirinya Ditegur Presiden

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah dirinya ditegur Presiden Joko Widodo, pasca-penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia.

"Saya sudah katakan, bahwa semua yang saya lakukan, Presiden menjadi pimpinan dan atasan saya," kata Gatot kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

Gatot memastikan, sebagai bawahan, dirinya terus melakukan komunikasi dengan Presiden dalam mengambil setiap keputusan.

"Saya lapor kepada Presiden. Teguran tidak ada. Itu hoax, ngapain kita mikirin. Capek mikirin begitu," ujar Gatot.

Sebelumnya, pihak Istana membantah kabar yang menyatakan Presiden Joko Widodo menegur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, saat rapat di Istana Bogor pekan lalu.

“Tidak benar,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo saat dikonfirmasi, Senin (10/1/2017).

Reuters memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo menegur Panglima dalam satu pertemuan pekan lalu, menyusul langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang secara sepihak menghentikan hubungan kerja sama keamanan dengan Australia.

Dalam berita berjudul Indonesia's president moves to rein in 'out of control' military chief, sumber Reuters pada Senin (9/1/2017) menyebut bahwa Jokowi yang merupakan Presiden dari luar militer atau sipil, langsung bergerak cepat untuk menunjukkan otoritas tertingginya sebagai panglima tertinggi.

"Dengan Gatot, rasanya seperti ia sedikit di luar kontrol," ujarnya.

Menurut pemberitaan Reuters, teguran Presiden kepada Pangima TNI memang tidak dilakukan saat sidang kabinet paripurna awal tahun itu. Kata pejabat yang dijadikan sumber oleh Reuters, Joko Widodo menegur Gatot secara empat mata, di sela sidang kabinet. (Warta Kota/Wahyu Aji)