Telah Meninggal dengan Tenang Jaw Sun Yung

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: istri/ ibu/ mertua/ ibu angkat/ mertua angkat/ nenek/ ipar/ saudari kami yang tercinta. JAW SUN YUNG / KAMARIAH (tutup usia 83 tahun) Pada hari Selasa, 10 Januari 2017 pukul 20.30 WIB di kediaman kami Jl. Pasundan Gg. Bahagia No. 6 H-I Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP C Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 15 Januari 2017 pukul 11.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH MERTUA

KWA HOCK YAM (+)

IBU MERTUA

TIO MIAU KHIM (+)

AYAH

JAW KWEK YIU (+)

IBU

CU THAU ING (+)