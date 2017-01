KIA Akan Launching Dua Produk Terbaru

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Persaingan pasar otomotif di tahun 2017 semakin ketat. Berbagai produk unggulan pun direncanakan akan launching pada tahun 'Ayam Api' ini. Hal tersebut dilakukan, guna menarik minat beli masyarakat.

Di tengah belum stabilnya pasar otomotif dalam negeri, PT KIA Mobil Indonesia gencar untuk menghadirkan produk terbarunya. Sebelumnya para pecinta mobil digoda dengan kehadiran Sedona dan Sportage.

Pada tahun 2017 ini, PT KIA Mobil Indonesia akan mengeluarkan produk Sedona All New dan Sportage All New. Hal tersebut disampaikan, Kepala Cabang KIA Medan, Adrean Ferdinanta.



Ia mengatakan, dua produk terbaru KIA tersebut, direncanakan launching pada Februari mendatang.

"Rencananya kita ada launching bulan dua nanti. Rencananya dua produk terbaru launching. Sedona All New dan Sportage All New," ujarnya Jumat (13/1/2017).

Menurutnya, pihaknya melihat pasar 2017 lebih menjanjikan, jika dibanding dengan tahun 2016 lalu. Dengan adanya launching produk terbaru pada Februari mendatang, pihaknya pun menaikkan target dari sebelumnya.

Dikatakannya, penjualan pada 2016 sangat lesu, sehingga penjualan KIA tidak mencapai target. Ia menerangkan target tahun 2016, hanya tercapai sekitar 60 persen.

Namun, pada tahun 2017 pihaknya optimistis penjualan bisa meningkat hingga 200 persen. Hal itu naik signifikan dari target tahun-tahun sebelumnya.

"Penjualan harus meningkat sekitar 20 persen,.dari target sebelumnya. Kalau angka pasti kita tidak bisa sampaikan. Itu target nasional, dan Medan juga. Artinya presentasenya sama. Kalau tahun lalu hanya sekitar 60 persen penjualan," pungkasnya.

(raj/tribun-medan.com)